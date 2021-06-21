ЭКОНОМИКА РБ

СОЛНЕЧНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНО ОКОЛО 40 МЛН КВТЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

13:23 22.06.2021 За январь-апрель 2021 года солнечными электростанциями Беларуси произведено около 40 млн кВтч электроэнергии. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в 2020 году их общий объем выработки составил 175,2 млн кВтч. Всего их в Беларуси 70. На 1 мая суммарная мощность таких станций составила 160 МВт. Самая большая фотоэлектрическая станция, или солнечная электростанция, мощностью 55 МВт работает в Речицком районе. За последние три дня в объединенную энергосистему страны ею отпущено 1,1 млн кВтч электроэнергии, а с начала июня – 6,6 млн кВтч.