Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу магазина № 61 Гомельского областного потребительского общества (Брагинский район, д. Микуличи, ул. Парковая, д. 27).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе выборочной проверки магазина № 61 установлен ряд нарушений законодательства о торговле.

В частности, обнаружено свыше 30 наименований «просроченных» товаров (срок годности (реализации) отдельных из них истек еще в 2020 году) и более 10 товаров, на которых полностью отсутствовала маркировка с указанием полной и достоверной информации о товаре.

Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были.

На основании выявленных нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 22 по 25 июня текущего года.