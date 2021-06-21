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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ МАГАЗИНА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
12:48 22.06.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу магазина № 61 Гомельского областного потребительского общества (Брагинский район, д. Микуличи, ул. Парковая, д. 27).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе выборочной проверки магазина № 61 установлен ряд нарушений законодательства о торговле.
В частности, обнаружено свыше 30 наименований «просроченных» товаров (срок годности (реализации) отдельных из них истек еще в 2020 году) и более 10 товаров, на которых полностью отсутствовала маркировка с указанием полной и достоверной информации о товаре.
Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были.
На основании выявленных нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 22 по 25 июня текущего года.
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