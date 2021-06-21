ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИЛА КОНКУРСОВ НА ОКАЗАНИЕ ЖКУ В БЕЛАРУСИ БУДУТ СКОРРЕКТИРОВАНЫ


12:45 22.06.2021

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) начало готовить изменения в постановление Совмина № 826 от 2.12.2019, которым утверждено Положение о порядке проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило, принимая участие в заседании Ассоциации лифтовых организаций Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН).

В частности, будет создана рабочая группа, которая займется совершенствованием условий конкурсов на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов.

Как отметили на встрече представители лифтовых организаций страны, практика работы в рамках постановления № 826 показала уязвимость добросовестных подрядчиков. Некоторые малые фирмы, пользуясь доминированием фактора цены при проведении конкурса, активно демпингуют и выигрывают право на заключение договоров. Однако в последствии они не проводят должного техобслуживания лифтов, что создает дополнительные риски для безопасности пассажиров.

Ассоциация лифтовых организаций БСПН настаивает на законодательном уменьшении веса цены при определении победителя в конкурсе, а также на предельно возможном ее снижении от стартовой не более чем на 10%.

По словам Геннадия Трубило, заказчики пока не осознали рисков, поскольку пребывают в состоянии эйфории от высоких темпов обновления лифтового хозяйства в последние годы. (Реализация республиканской программы «Комфортное жилье» позволила в целом по стране сократить долю отработавших установленный срок лифтов с 36% в 2016 году до 7% на начало 2021 года – прим. Ред.). При этом в МЖКХ осознают, что невозможно обеспечить качественное техническое обслуживание по чрезмерно заниженным ценам.

В качестве одной из мер представитель министерства предложил начать вести список недобросовестных лифтовых организаций. По его словам, такая работа уже частично проведена в секторе капитального ремонта жилья.

Проблему некачественного обслуживания лифтов отдельными подрядчиками признают и в Госпромнадзоре, однако ведомство в рамках нынешних законодательных норм ограничено в возможности приостанавливать действие лицензий у таких фирм. Возможно, ситуация изменится после принятия нового акта о лицензировании, проект которого сейчас разрабатывается. Пока же ведомство намерено подготовить и разослать заказчикам памятку про их обязанности ежемесячно контролировать работы по техническому обслуживанию лифтов, сообщил начальник управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора Петр Климко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2021
валюта курс
EUR 3.0068
USD 2.5320
RUB 3.4612
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0068 +0.0104
USD 2.5320 +0.0167
RUB 3.4612 -0.0238
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0210 3.0260
USD 2.5370 2.5400
RUB 3.4630 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1950
EUR/RUB 87.0000 87.5000
USD/RUB 73.1500 73.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте