Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) начало готовить изменения в постановление Совмина № 826 от 2.12.2019, которым утверждено Положение о порядке проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил первый замминистра ЖКХ Геннадий Трубило, принимая участие в заседании Ассоциации лифтовых организаций Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН).

В частности, будет создана рабочая группа, которая займется совершенствованием условий конкурсов на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов.

Как отметили на встрече представители лифтовых организаций страны, практика работы в рамках постановления № 826 показала уязвимость добросовестных подрядчиков. Некоторые малые фирмы, пользуясь доминированием фактора цены при проведении конкурса, активно демпингуют и выигрывают право на заключение договоров. Однако в последствии они не проводят должного техобслуживания лифтов, что создает дополнительные риски для безопасности пассажиров.

Ассоциация лифтовых организаций БСПН настаивает на законодательном уменьшении веса цены при определении победителя в конкурсе, а также на предельно возможном ее снижении от стартовой не более чем на 10%.

По словам Геннадия Трубило, заказчики пока не осознали рисков, поскольку пребывают в состоянии эйфории от высоких темпов обновления лифтового хозяйства в последние годы. (Реализация республиканской программы «Комфортное жилье» позволила в целом по стране сократить долю отработавших установленный срок лифтов с 36% в 2016 году до 7% на начало 2021 года – прим. Ред.). При этом в МЖКХ осознают, что невозможно обеспечить качественное техническое обслуживание по чрезмерно заниженным ценам.

В качестве одной из мер представитель министерства предложил начать вести список недобросовестных лифтовых организаций. По его словам, такая работа уже частично проведена в секторе капитального ремонта жилья.

Проблему некачественного обслуживания лифтов отдельными подрядчиками признают и в Госпромнадзоре, однако ведомство в рамках нынешних законодательных норм ограничено в возможности приостанавливать действие лицензий у таких фирм. Возможно, ситуация изменится после принятия нового акта о лицензировании, проект которого сейчас разрабатывается. Пока же ведомство намерено подготовить и разослать заказчикам памятку про их обязанности ежемесячно контролировать работы по техническому обслуживанию лифтов, сообщил начальник управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора Петр Климко.