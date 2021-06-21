ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 3,2%

11:44 22.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 7670,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,2% больше к уровню января-мая 2020 г.