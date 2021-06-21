ОАО «АГАТ – системы управления» представит образцы вооружения и военной техники в области автоматизированных систем управления Сухопутных войск, ВВС и войск ПВО, связи и передачи данных, наземных и воздушных роботизированных платформ, а также программные решения в области управления воздушным движением, управления работой мобильного персонала и системы идентификации на выставке MILEX-2021, которая пройдет 23-26 июня 2021 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, впервые на выставке будет представлен новый комплекс средств автоматизации командного пункта радиолокационной роты или подвижной радиолокационной группы (подвижного маловысотного радиолокационного взвода). Новый комплекс разработан на смену стоящих на вооружении белорусской армии комплексов средств автоматизации радиотехнических подразделений ВВС и войск ПВО.

Среди новинок предприятия – линейка станций спутниковой связи.

В марте 2020 года после успешного завершения ОКР «Восход» целая линейка станций спутниковой связи Р-443 (от больших мобильных узловой (оконечной) до носимых (перевозимых) малогабаритных станций) принята на вооружение белорусской армии. С завершением этой разработки Республика Беларусь получила возможность использовать группировку космических аппаратов, наземный комплекс управления национальной спутниковой системы связи и вещания, мобильные станции различного назначения как единую интегрированную систему с применением новейших технологий и высокоскоростных каналов связи с повышенной пропускной способностью и устойчивостью для решения широкого спектра задач в интересах обеспечения национальной безопасности.