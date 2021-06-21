В системе концерна "Беллесбумпром" за 2016-2020 годы создано почти две тысячи новых рабочих мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, выполнены все задачи, поставленные госпрограммой «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.

Так, из общего объема производства основных видов продукции деревообработки (древесные плиты, фанера и иные изделия из древесины) почти 85% реализуется на экспорт. География поставок - 60 стран. Например, белорусские деревянные дома поставлены во Францию и Японию. Двери, окна и прочие изделия из древесины имеют спрос в Соединенных Штатах Америки, Германии, Австрии, Нидерландах и других странах. Фанера поставляется в такие страны как Италия, Австрия, Греция, Индия, Египет, Израиль и пр. Древесные плиты, как правило, имеют широкую географию поставок, от традиционных рынков ближайших стран (СНГ, Прибалтийский регион и пр.), до дальнего зарубежья, например Бахрейн, США, Канада.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. За счет отечественных материалов – древесных плит (ЛДСП, МДФ) мебельные предприятия начали выпускать экономичную и востребованную на рынке мебель. Собственное мебельное производство создано, например, в ОАО «Ивацевичдрев». Оно динамично развивается и планомерно наращивает объемы производства и экспорта продукции. Собственные древесные плиты используют в мебельном производстве ОАО «Речицадрев» и ОАО «Гомельдрев». Развитие получили и небольшие частные мебельные компании. В целом количество производителей мебели в Беларуси за последние годы увеличилось в 2 раза.

Ежегодно мебельные производства концерна выпускают продукции примерно на 170 млн долларов США. Более 75% мебельной продукции поставляется на экспорт.

Важно отметить, что на предприятиях концерна организована практически безотходная переработка древесины. Используется весь ресурс: деловая качественная древесина идет на производство готовых изделий с высокой добавленной стоимостью, например, мебель, окна, двери, деревянные дома, низкотоварную древесину перерабатывают плитные заводы и целлюлозный завод в Светлогорске.

Из древесных отходов, которые образуются на предприятиях в ходе основного производства, обеспечено получение энергии на собственных энергоцентрах, которые также были построены в ходе модернизации. За счет установки котлов, работающих на местном сырье, предприятия сократили применение импортных топливно-энергетических ресурсов почти в 2 раза и довели долю использования древесного топлива почти до 80%.

Завершены инвестиционные проекты и в целлюлозно-бумажном производстве. В частности, в 2020 году введены в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», новая технологическая линия на макулатуроперерабатывающем производстве ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», а также производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалах на базе РУП «Завод газетной бумаги».

Выпуск продукции целлюлозно-бумажного сектора концерна в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличен более чем 2,5 раза, экспорт в 3,3 раза и превысил 176 млн долларов США.

Продукция целлюлозно-бумажного производства стала занимать и большую долю в общем объеме экспорта концерна. Если в 2016 году на ее долю приходилось чуть более 20%, то в 2020 она уже превысила 34%.

Изменения произошли и в доле экспорта от всего объема реализации целлюлозно-бумажной продукции. В 2016 на внешние рынки поставлялось 42% товаров целлюлозно-бумажного производства, а в 2020 уже более 67%. Расширилась и география поставок с 31 страны до 48 стран.

В целом за годы реализации программы «Белорусский лес» объем производства по модернизированным деревообрабатывающим предприятиям концерна «Беллесбумпром» вырос в 2,8 раза. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности увеличили объемы производства почти в 2,6 раза.

Надо отметить, основным показателем успешности выполнения госпрограммы по концерну является перевыполнение такого целевого показателя как «Доля валовой добавленной стоимости в объеме производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки по кругу организаций, входящих в состав концерна «Беллесбумпром» (доля ВДС).

Доля ВДС за 2020 год составила 39,2% при задании 34,2%, перевыполнение на 5,0 процентного пункта. В целом за 2016-2020 годы показатель составил 35,4%, что на 1,7% выше расчетного задания на пятилетку.

В числе основных задач госпрограммы, конечно, было повышение вклада лесопромышленного комплекса в социально-экономическое развитие областей и страны в целом. И годы прошедшей пятилетки как раз стали показателем эффективности начатой еще 10 лет назад модернизации основной базы деревообрабатывающих предприятий страны. Последние 5 лет показали, что инвестиции, направленные на модернизацию деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных мощностей в республике, оказали положительное влияние на эффективность работы лесного комплекса в целом. Объемы переработки только деловой древесины в стране с 2006 года выросли более чем в 1,5 раза, и достигли в 2020 году 18,5 млн куб. м. Экспорт лесного комплекса вырос в 2 раза до 2,4 млрд долларов США, его доля в общем объеме экспорта Республики Беларусь увеличилась почти в 2 раза - с 4,3% до 8,4%. Сложилось устойчивое положительное внешнеэкономическое сальдо, с начала модернизации оно выросло в 4,9 раза до 1,5 млрд. долларов США.