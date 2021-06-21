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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛОСЬ НА 6,6%


10:14 22.06.2021

В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 717,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 687 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 86,2 тыс. тонн, молока – 382,5 тыс. тонн, яиц получено 183,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,1% объема производства скота и птицы (в живом все), молока – 96,7%, яиц – 83,4%.

На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 638,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 221,5 тыс. голов. Численность свиней составила 336,4 тыс. голов.
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