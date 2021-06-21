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ЭКОНОМИКА РБ


ОТКРЫТ НАБОР В ОНЛАЙН-ШКОЛУ СПИКЕРОВ PROWOMEN BY


09:57 22.06.2021

Некоммерческая организация ProWomen By запускает онлайн-школу спикеров.

Здесь можно подготовить свое первое публичное выступление, улучшить ораторские навыки, потренироваться со спикер-коучем и выступить перед аудиторией. В числе преподавателей курса эксперты-практики — Джемма Брайт (автор курса ораторского развития «Говори Легко»), Валентина Чекан (спикер-коуч проекта TEDx Minsk), Юлия Счастная (создательница дизайн-проекта Paper Igloo) и другие.

В первую очередь программа школы спикеров рассчитана на тех, кто живет за пределами Минска. ProWomen By постоянно работает над тем, чтобы показать, как много предпринимательниц и эксперток есть в разных городах Беларуси, и будет рада помочь женщинам заявить о себе, сформировать личный бренд и стать публичными в медиа и профессиональном сообществе.

Выпускницы программы смогут стать спикерами ProWomen By. Участие бесплатное.

Зачисление на программу происходит по результатам конкурсного отбора.

Программа онлайн-школы спикеров состоит из 4 воркшопов, на которых участницы смогут сделать структурированный и понятный план выступления, создать презентацию к будущему выступлению, освоить техники работы с голосом, дыхания, поведения на сцене, а также узнать, как подготовиться и выступить онлайн, когда не видишь зрителей.

После основной программы, на групповых занятиях со спикер-коучем можно будет в течение недели тренировать свое выступление и слушать других участниц. Завершится программа мероприятием, на котором каждая участница станет спикером ProWomen By и выступить в прямом эфире.

Для участия в школе и в дальнейшего сотрудничества с ProWomen By, необходимо заполнить онлайн-заявку до 30 июня 2021 года.

Для тех, кто хочет выступать, но сомневается в своих знаниях и опыте, ProWomen By проведет воркшоп «Свобода говорить: стать смелее, чтобы стать заметнее». 24 июня психолог Татьяна Путятина поможет стать увереннее и сделать шаг к своей мечте. Регистрация на воркшоп на сайте ProWomen By. Участие не обязывает подавать заявку в школу спикеров.

Школа спикеров проходит в рамках проекта «Программа Амбассадоров», который реализуется при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Варшаве.

ProWomen By — некоммерческая организация, которая поддерживает девушек, увлеченных идеей своего дела. ProWomen By привлекает экспертов, чтобы дать девушкам необходимые практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса, и помогает наладить нужные бизнес-связи. Ежегодно ProWomen By проводит более 40 воркшопов, лекций, мастер-классов и тренингов для поддержки и вдохновения женщин.
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