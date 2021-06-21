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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ ВЫРОСЛИ НА 2,3%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 10,6%
09:15 22.06.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,3%, с декабрем 2020 г. – 110,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,3% и 110,9% соответственно, промежуточные товары – 102,7% и 112,1%, потребительские товары – 100,2% и 102,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 100,4% и 108% соответственно, животноводстве – 100,4% и 103,3% соответственно.
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