Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,3%, с декабрем 2020 г. – 110,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,3% и 110,9% соответственно, промежуточные товары – 102,7% и 112,1%, потребительские товары – 100,2% и 102,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 104,3%, в том числе в растениеводстве – 100,4% и 108% соответственно, животноводстве – 100,4% и 103,3% соответственно.