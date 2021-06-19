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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


17:51 21.06.2021

С 19 по 30 июля 2021 года в Беларуси впервые пройдет Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Мероприятие запланировано в онлайн-формате и будет доступно для всех желающих в любом регионе нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, для участия в Летней школе ВОИС необходимо до 5 июля зарегистрироваться в качестве кандидата на сайте Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Летние школы ВОИС – это учебно-образовательные мероприятия, которые организуются в различных странах мира совместно с ведомствами ИС и высшими учебными заведениями. В программу Летней школы ВОИС среди прочего включены такие вопросы, как международные и региональные патентные системы, товарные знаки и Интернет, творческие отрасли и ИС, лицензирование авторских прав, защита прав ИС, управление и оценка ИС, охрана здоровья населения, «зеленые технологии» и др.

Мероприятие состоится в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также в соответствии со Стратегией Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности. Его организаторами выступили ВОИС, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Республиканская научно-техническая библиотека.
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