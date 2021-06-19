А1 совместно с IoT-разработчиком MITE и компанией «ВитФармМаркет», которая входит в холдинг «Аптека групп», развивающий сети аптек «Адель» и «Добрыя лекі», внедрили решение, позволяющее в режиме реального времени осуществлять контроль параметров производственной среды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, оно помогает соблюдать строгие требования к условиям хранения и транспортировки лекарственных средств на всех этапах следования от производителя до потребителя.

Решение, состоящее из приборов mite, работающих на основе SIM-карт и сети NB-IoT либо 2G/3G компании А1, способно контролировать различные параметры на объектах наблюдения: температуру, влажность, давление и другие показатели с помощью проводных или беспроводных датчиков. Полученная информация передается на сервер, где хранится и обрабатывается. Пользователи могут просматривать все необходимые данные с любого устройства в виде удобных графиков, а также мгновенно получать push-уведомления в случае, если значения тех или иных параметров выйдут за границы установленных для них предельных значений. Это дает возможность быстро отреагировать на внештатную ситуацию и предотвратить влияние изменений микроклимата на пригодность лекарств.

На первом этапе реализации проекта компания «ВитФармМаркет» оснастила приборами mite весь свой парк автомобилей. В перспективе же датчики планируют установить в складских помещениях и холодильных камерах, что позволит контролировать полный цикл холодовой цепи перемещения лекарственных средств. При этом компании не нужно было сразу инвестировать в покупку всего оборудования. Решение MITE можно приобретать как услугу с помесячной оплатой за приборы, которые реально используются. Решение поставляется уже с государственной поверкой, а ответственность за сроки поверки лежат на поставщике решений MITE.

Этим проектом компания А1 продолжает развитие направления IoT-решений на базе сети NB-IoT, которая сегодня доступна во всех областных и крупных региональных городах Беларуси. В перспективе он может быть масштабирован и применен в других отраслях, где важно осуществлять тщательный контроль параметров производственной среды.