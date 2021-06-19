66,3% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, на 1 июня применяют упрощенную систему налогообложения 93,9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,6 тыс. организаций и 68,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 5,2%.

От данной категории плательщиков поступило 295,9 млн рублей, в том числе от организаций – 215,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 80,7 млн рублей.