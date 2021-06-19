В настоящее время на рынке наблюдается повышение спроса на пиломатериалы, древесно-плитный материал и древесину. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) изучает причины темпа роста цен на указанную продукцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, предварительный анализ показал, что данная ситуация вызвана рядом факторов, таких как оживление спроса на внутреннем рынке, обусловленное сезонностью, а также ростом спроса на древесину и пиломатериалы на внешних рынках.

По имеющимся у МАРТ данным, сложившиеся индексы роста цен производителей выше индексов роста розничных цен на строительные материалы.

МАРТ будут активизированы мероприятия по мониторингу производителей и торговых организаций, в ходе которых будет изучаться практика установления цен.

Ведомство рекомендует торговым организациям рассматривать вопросы ценообразования с точки зрения социальной ответственности бизнеса перед обществом.

Кроме того, в целях сдерживания сезонного роста цен на данный вид товаров МАРТ рекомендует устанавливать торговые надбавки не выше уровня, сложившегося в январе 2020 г.

Поставщикам и субъектам розничной торговли также предлагается пересмотреть свою ценовую политику в целях обеспечения строительными материалами населения по доступным ценам.

МАРТ продолжит контролировать ситуацию на внутреннем рынке.

В ближайшее время будут рассмотрены нормативные правовые акты, направленные на приоритетное обеспечение ресурсами внутреннего товарного рынка. По результатам мониторинга, в случае выявления фактов спекулятивного установления цен, будут приняты меры их регулирования.