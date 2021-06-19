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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ПО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
16:34 21.06.2021
Ученые БГУ разработали программное обеспечение (ПО) для автоматизации производственного процесса специалистов предприятий горнодобывающей промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав научного коллектива вошли сотрудники механико-математического факультета БГУ под руководством заведующего кафедрой теоретической и прикладной механики Михаила Журавкова.
Инновация представляет собой корпоративную компьютерную систему для решения широкого спектра производственных задач, управления горными работами и создания специализированных баз данных. В частности, хранилище включает горно-геологические, горнотехнические, геофизические, гидрогеологические и другие информационные блоки.
Одновременно более 300 сотрудников могут работать над различными задачами, создавать тематические цифровые карты, использовать графический редактор, моделировать объекты, а также использовать результаты работы коллег.
Функционал позволяет моделировать и отслеживать динамику изменения рельефа поверхности в районе ведения подземных горных работ, оценивать устойчивость подземных сооружений.
Представленная система существенным образом автоматизирует работу специалистов бюро проектирования горных работ, работников геолого-маркшейдерских служб, горных инженеров, начальников горных участков и других специалистов рудников.
Ученые БГУ внедряют и поддерживают работу программного обеспечения для предприятий «Беларуськалий», «Славкалий», МХК Еврохим», «Белгорхимпром», «СИПРсОП» и др. Кроме того, исследователи продолжают расширять функционал ПО и выводят его на новые рынки.
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