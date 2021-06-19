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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ОПРЕДЕЛИЛ ТОП-12 НОВЫХ РАЗРАБОТОК, ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ КОТОРЫХ СОСТОЯТСЯ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021


16:06 21.06.2021

В Государственном военно-промышленном комитете Беларуси определили ТОП-12 новых разработок, которые будут продемонстрированы на выставке MILEX-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в перечень ТОП-изделий предприятий Госкомвоенпрома попала продукция практически по всему спектру направлений развития современных вооружения, военной и специальной техники – средства подвижности, ударные беспилотные летательные аппараты, средства огневого поражения, стрелковое оружие, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время Госкомвоенпром совместно с государственным учреждением «Телекомпания «ВоенТВ» Министерства обороны Республики Беларусь завершил проект по подготовке видео презентаций указанных разработок, которые будут размещены на интернет-площадке YouTube, интернет-ресурсах Госкомвоенпрома, Министерства обороны, республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», организаций, участвующих в проекте.

Также планируется их показ на масштабных демонстрационных экранах непосредственно в период проведения выставки MILEX-2021.

В частности, планируется презентация ударных беспилотных летательных аппаратов разработки ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».

Кроме того, состоится презентация УБАК-25 «Чекан» с боевой нагрузкой до 2 кг и дальностью боевого применения до 25 км – тактический ударный беспилотный авиационный комплекс, с беспилотным летательным аппаратом одноразового применения, предназначенным для поражения живой силы и техники в светлое время суток в визуальных метеоусловиях.

В списке также УБАК-70 «Ловчий» с боевой нагрузкой до 20 кг и радиусом боевого применения до 70 км – тактический ударный беспилотный авиационный комплекс, с беспилотным летательным аппаратом – носителем авиационных средств поражения, предназначенными для поражения живой силы и техники.
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