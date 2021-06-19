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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПРОСЕЛ НА 0,7%, ОПТОВЫЙ – ПОДРОС НА 0,8%
15:44 21.06.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе- мае 2021 г. составил 2289,9 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота области, составил 2035,2 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 1438,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-мая 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 96,7 млн рублей, или 113,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
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