В Витебской области розничный товарооборот в январе- мае 2021 г. составил 2289,9 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота области, составил 2035,2 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 1438,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-мая 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 96,7 млн рублей, или 113,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.