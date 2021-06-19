В 2021 году доля женщин-ИП в Беларуси уже достигла 39%. Об этом сообщила начальник управления ЕГР Минюста Инна Леус, рассказывая о регистрации бизнеса в Беларуси

«Относительно гендерной характеристики белорусского бизнеса можно отметить, что, например, количество женщин-ИП за последние несколько лет практически не менялось и в 2019 2020 гг. составило 35-36%. Тогда как в текущем году доля женщин-ИП уже достигла 39%. При этом количество представительниц слабого пола, которые в этом году учредили собственную компанию, составило 32%»,- сказала она.

Что касается регистрации бизнеса в республике в целом, то в настоящее время в ЕГР значится порядка 155 тыс. действующих юридических лиц и около 275 тыс. действующих индивидуальных предпринимателей.

За 5 месяцев текущего года в стране зарегистрировано чуть более 4 тыс. компаний и порядка 14 тыс. ИП.

Самыми распространенными видами деятельности при создании бизнеса в 2021 году стали оптовая торговля, деятельность ресторанов, сфера IT, деятельность такси, грузового транспорта, розничная торговля через интернет, на рынках, услуги парикмахерскими и салонами красоты, образовательная деятельность, бухучет.