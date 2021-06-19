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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 9,7%


14:06 21.06.2021

В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 4,2 млн тонн грузов, или 90,3% к январю-маю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 737,4 млн тонно-километров, или 102,7% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовалось 64,9 млн человек, или 93,4% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 473,5 млн пассажиро-километров, или 89,6% к уровню января-мая 2020 г.
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