Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июня 2021 года выросло до почти 411,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 411 тыс. 153 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 404 тыс. 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 267 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3053 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 475 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 518 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 655 тыс. 621 тест.