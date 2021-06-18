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ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР ОЖИДАЕТ РЕЗКОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ ВО 2-М ПОЛУГОДИИ


13:38 21.06.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) объясняет текущее ускорение роста белоруской экономики эффектом низкой базы прошлого года и прогнозирует заметное замедление темпов роста ВВП во 2-м полугодии.

"Рост ВВП Беларуси в мае оценивается ЕАБР в 5,4-5,8% год к году и связан исключительно с низкой базой прошлого года", - говорится в еженедельном экспресс-обзоре экономик стран-участниц ЕАБР.

По мнению экспертов банка, поддерживать экономическую активность на фоне сильного внешнего спроса продолжает ряд экспортно ориентированных отраслей: деревообработка (рост на 24,5% в мае), производство машин и оборудования (рост на 26,6%), транспортных средств (рост на 26,3%).

"В то же время драйверы восстановления начала года - калийное производство и нефтепереработка (около 0 и минус 4,6% год к году в мае) - теряют импульс к росту из-за исчерпания эффекта низкой базы", - отмечают эксперты.

Низким остается и внутренний спрос: розничный товарооборот, по расчету ЕАБР, стагнирует, а инвестиции сократились в январе-мае на 10,4% год к году. Рост ВВП, скорее всего, останется около 3% год к году по итогам полугодия, однако может сильно замедлиться во второй половине года.

Импульс для белорусского экспорта ослабнет по мере завершения активной фазы восстановления российской экономики и начала действия ограничений западных стран, а на внутренний спрос может продолжить влиять высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования.
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