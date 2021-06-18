В январе-май 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 7920,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,4%% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,5%, в обрабатывающей промышленности – 104,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 104,4%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98%.