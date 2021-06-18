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ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ


13:04 21.06.2021

На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) 18 июня появились две новые услуги на основе информации из Автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, речь идет о следующих услугах ОАИС:

3.53.01 «Запрос на проверку наличия действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

3.53.02 «Запрос на предоставление списка договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которые прекратили действие в запрашиваемом периоде»

Услуги оказывается в автоматическом режиме по технологии «система-система».

Для получения услуг необходимо организовать защищенное соединение с НЦЭУ с использованием программного средства канального шифрования, предоставляемого НЦЭУ, и направить электронную заявку на услугу ОАИС.

Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», особенности получения ЭУ ОАИС по технологии «система-система» определены в Единых технических требованиях ОАИС.

Подробная информация о категориях потребителей, возмездности и массиве выходных доступна в описании услуг на ЕПЭУ.
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