ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 0,9%

12:40 21.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 5915,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,9% больше к уровню января-мая 2020 г.