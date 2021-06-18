Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН) и Министерство по налогам и сборам подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Со стороны бизнес-союза подпись под документом поставила директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич, со стороны министерства – министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БСПН, стороны договорились проводить совместную работу по распространению знаний, соблюдению и совершенствованию налогового законодательства.

Как отмечается в соглашении, налоговые органы признают важность активного участия гражданского общества с использованием современных механизмов общественного контроля. Принятие обществом приоритета добровольной и полной уплаты налогов, нетерпимость к фактам уклонения от налогообложения, включая выплаты заработной платы «в конвертах», достигается не односторонними действиями государства, а совместными усилиями с институтами гражданского общества. При этом объединения предпринимателей (союзы, ассоциации) являются одной из наиболее эффективных форм влияния субъектов хозяйствования на экономическую политику государства.

Планируется, что в соответствии с уставными целями и задачами, БСПН им. Кунявского будет активно содействовать повышению налоговой культуры, а также пропагандировать нетерпимость к фактам сокрытия и неуплаты налогов.

МНС обязалось давать разъяснения по вопросам налогообложения на запросы БСПН им. Кунявского, а также принимать участие в экспертных и иных мероприятиях бизнес-союза, связанных с применением налогового законодательства.

«Надеемся, что подписанное соглашение позволит наладить более тесное взаимодействие с налоговыми органами в интересах белорусского бизнеса, более продуктивным станет обсуждение реформ фискальной системы, кроме того, бизнес получит исчерпывающие разъяснения МНС к нормам налогового законодательства», – отметила Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского.

Не секрет, что в последние месяцы налоговые органы в ряде случаев трактовали использование субъектами хозяйствования льготных режимов налогообложения как минимизацию налоговых обязательств, что влекло применение санкций и штрафов. В этой связи дирекция БСПН им. Кунявского и членские организации союза рассчитывают получить разъяснения МНС относительно практик применения ст. 33. Налогового кодекса. Такие разъяснения должны внести ясность в правила игры и создать более стабильные условия для осуществления хозяйственной деятельности в рамках особых режимов налогообложения, определенных белорусским законодательством. Предполагается, что одной из площадок для подобного обсуждения станет ближайшее заседание Республиканского клуба директов БСПН.