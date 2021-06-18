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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ГРОДНО-БАРАНОВИЧИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
12:25 21.06.2021
Белорусская железная временно вносит изменения в график движения пассажирских поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭЖ, на участке Гродно-Барановичи измененным расписанием и маршрутом 30 июня 2021 года будет следовать поезд № 631/631 Гомель-Гродно, а также поезд № 680 Гродно-Витебск, отправлением из Гродно 30 июня, 6, 8, с 12 по 15, с 19 по 22, с 26 по 29 июля, с 2 по 5, с 9 по 12 августа 2021 года.
Кроме того, 30 июня 2021 года измененным расписанием и маршрутом на участке Гродно-Барановичи будут курсировать и некоторые поезда региональных линий экономкласса, отдельные поезда региональных линий экономкласса в указанную дату будут отменены из обращения.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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