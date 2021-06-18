За январь-апрель 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила ,1%, рентабельность продаж – 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 3993,6 млн рублей, в том числе просроченная – 734,5 млн рублей, или 18,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 5778,9 млн рублей, в том числе просроченная – 713,5 млн рублей, или 12,3% от общего объема кредиторской задолженности.