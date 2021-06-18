В январе-мае 2021 г. организациями всех форм собственности построено 16,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1497,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 555,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 405,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 463 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,9% от общего ввода по республике.