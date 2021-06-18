ЭКОНОМИКА РБ

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАЕ НА 1,2%

11:33 21.06.2021 За пять месяцев 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в консолидированный бюджет внесено 2,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, всего в Минске зарегистрировано 123,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1,2%. Данным кругом плательщиков обеспечено 39,4% консолидированных поступлений города Минска.