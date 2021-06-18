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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАЕ НА 1,2%
11:33 21.06.2021
За пять месяцев 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в консолидированный бюджет внесено 2,7 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, всего в Минске зарегистрировано 123,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1,2%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 39,4% консолидированных поступлений города Минска.
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