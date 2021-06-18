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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИ-ТЭЦ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ДОБРУШЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


11:28 21.06.2021

В первый день лета 2021 г. в Гомельской области на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» официально принят в эксплуатацию завод по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона производительностью 200 тысяч тонн в год. А чуть ранее, в марте месяце в рамках указанного инвестиционного проекта был осуществлен запуск мини-ТЭЦ, работающей на местных видах топлива.

Как сообщил заместитель начальника производственно-технического отдела Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Алексей Дух, это уже второй крупнейший энергоисточник, использующий местные виды топлива, введенный в Гомельской области за последние два года. Ранее в феврале 2020 г. в эксплуатацию была введена мини-ТЭЦ в г. Светлогорске на предприятии ОАО «Светлогоский ЦКК».

В состав мини-ТЭЦ в городе Добруше входят 2 газовых котла производительностью 45 тонн пара в час каждый, 2 котла на местных видах топлива производительностью 25 тонн пара в час каждый, а также паротурбогенератор электрической мощностью 15 МВт.

Согласно паспортным характеристикам, установленная теплопроизводительность мини-ТЭЦ по пару составляет 90 Гкал/ч, в том числе на местных видах топлива – 32,5 Гкал/ч, годовой отпуск электрической энергии – 72 млн кВт*ч, тепловой энергии – 377 тыс. Гкал.

В качестве местных видов топлива на мини-ТЭЦ используется топливная щепа, отходы древесины (кора) и отходы производства (высушенный ил и биогаз). Всего суммарный годовой объем использования местных видов топлива при работе мини-ТЭЦ на номинальных показателях достигает 47 тысяч тонн условного топлива, складской запас обеспечивает бесперебойную работу мини-ТЭЦ в течение 5 суток.

Мини-ТЭЦ полностью обеспечивает предприятие тепловой энергией на производственные и отопительные нужды и на четверть закрывает потребность в электрической энергии. Объект обслуживается штатом работников в количестве 67 человек.

Благодаря использованию местных видов топлива себестоимость отпускаемой мини-ТЭЦ тепловой энергии составляет 90 рублей за 1 Гкал, себестоимость электрической энергии составляет 0,25 рубля за 1 кВт*ч.
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