В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 631,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 604,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 100,4 тыс. тонн, молока – 308,5 тыс. тонн, яиц получено 189,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,2% молока и 87,3% производства яиц.

На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 534,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,8 тыс. голов. Численность свиней составила 422,4 тыс. голов.