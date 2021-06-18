|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,7%
10:59 21.06.2021
В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 631,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 604,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 100,4 тыс. тонн, молока – 308,5 тыс. тонн, яиц получено 189,1 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,2% молока и 87,3% производства яиц.
На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 534,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,8 тыс. голов. Численность свиней составила 422,4 тыс. голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2021
Курсы в банках
на 21.06.2021
Конвертация в банках
на 21.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте