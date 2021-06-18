Программа возрождения чернобыльских районов должна предусматривать реальное комплексное развитие территорий. На этом сделал акцент заместитель премьер-министра Юрий Назаров на совещании по обсуждению проекта программы развития отдельных районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает сайт правительства, прорабатываемый документ предусматривает развитие пяти районов Гомельской области и будет рассчитан на пять лет.

"Программа развития отдельных районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, должна быть реальной и жизнеспособной. Важно предусмотреть комплексное развитие всех сфер. По возможности мы должны приблизиться к показателям в промышленности и демографической ситуации дочернобыльского периода. Главный акцент - на благополучии людей", - подчеркнул Юрий Назаров.

По мнению вице-премьера, для привлечения людей в агрогородки и райцентры необходимы реальные условия.

"Человек будет чувствовать себя уверенно, когда у него будет хорошо оплачиваемая работа, достойное жилье, возможность реализоваться как специалист, а также инфраструктура для полезного досуга и отдыха", - пояснил он.

Предварительно определено более 30 агрогородков и райцентров.

Юрий Назаров пояснил, что на разных уровнях, включая отраслевые и локальные, действует ряд нормативных актов, предусматривающих развитие районов. Разрабатываемая программа должна формироваться без учета текущей линейной работы. Документ объединит реальные масштабные проекты в различных отраслях: АПК, промышленности, лесном хозяйстве, деревопереработке, которые придадут дополнительный импульс этим территориям. Еще один ключевой момент - создание условий для привлечения инвестиций.

При обсуждении документа взвешивали аргументы за и против реализации крупных транспортных проектов, нацеленных на расширение логистических маршрутов областного, республиканского и международного сообщения. В частности, снова был поднят вопрос строительства железной дороги в Лельчицком районе, а также развития судоходства и строительства порта в Брагинском районе. На повестке пятилетки - открытие новых животноводческих комплексов, швейных производств, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Наровле и бассейна в Хойниках.

В ближайшее время будут конкретизированы точки роста и ключевые проекты, под которые необходимо определить источники финансирования. Специалисты всех ведомств и служб еще раз взвешенно и детально оценят имеющиеся ресурсы и потенциал каждого из пяти районов с определением масштабов и объемов предстоящих мероприятий.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что лично изучит каждый проект, его жизнеспособность и эффективность.