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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ СУБЪЕКТОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОБЩИХ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 58,2%


10:33 21.06.2021

Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-мае 2021 года составили 58,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эта категория плательщиков внесла в бюджет 984,8 млн рублей, из них организации – 936,7 млн рублей, или 55,4%, индивидуальные предприниматели – 48,1 млн рублей, или 2,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличились на 10,3% а, или на 91,7 млн рублей.

Упрощенную систему налогообложения предпочли 13,5 тысяч организаций и почти 32 тысячи индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь-май 2021 года уплачено в бюджет 111,5 млн рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 76,1 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 35,4 млн рублей.
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