|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ СУБЪЕКТОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОБЩИХ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 58,2%
10:33 21.06.2021
Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-мае 2021 года составили 58,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эта категория плательщиков внесла в бюджет 984,8 млн рублей, из них организации – 936,7 млн рублей, или 55,4%, индивидуальные предприниматели – 48,1 млн рублей, или 2,8%.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличились на 10,3% а, или на 91,7 млн рублей.
Упрощенную систему налогообложения предпочли 13,5 тысяч организаций и почти 32 тысячи индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь-май 2021 года уплачено в бюджет 111,5 млн рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 76,1 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 35,4 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2021
Курсы в банках
на 21.06.2021
Конвертация в банках
на 21.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте