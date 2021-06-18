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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВЫВЕЛА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЙ ПЕРВЫЙ BOEING 737-500


09:32 21.06.2021

Белавиа вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Первый самолет западного производства - Boeing 737-500 - пополнил флот «Белавиа» 15 октября 2003 года. Знаменитая «пятисотка» получила порядковый номер EW-250PA и прослужила авиакомпании 17 лет. В июне 2021 года в соответствии с планом модернизации флота авиакомпании самолет был выведен из эксплуатации.

Самолеты семейства Boeing 737 считаются одними из самых успешных и популярных пассажирских самолетов в мире. А непосредственно модель Boeing 737-500 – улучшенной классической версией (по сравнению с базовой моделью Boeing 737-300 серии Classic эта более компактная, но при этом с увеличенной дальностью полета – до 4444 км).

Во флоте «Белавиа» Boeing под номером EW-250PA выполнил 17596 рейсов и налетал 30739 часов. За время работы самолет израсходовал 67 625 800 кг авиационного топлива – в среднем 2000-2300 кг на час полета. Техническое обслуживание Boeing 737-500 планово проводилось 133 раза, подкрепляя звание надежного судна. Для «Белавиа» EW-250PA был первым самолетом, который смог выполнять автоматическую посадку – это дало летчикам возможность приземляться в гораздо более сложных метеорологических условиях и, следовательно, летать без сбоев в расписании.

Компоновка этого самолета была удобной и уникальной: 10 кресел в бизнес-классе и 94 кресла в эконом классе. Такую конфигурацию имел только EW-250PA. Поэтому география полетов «пятисотки» была обширная и соответствовала всем регулярным направлениям авиакомпании. При полетах на соревнования команды белорусских спортсменов предпочитали именно EW-250PA.

После вывода из эксплуатации самолета EW-250PA средний возраст авиапарка уменьшился – с 9,35 лет до 8,9. Новые самолеты во флоте авиакомпании намного более экологичные и экономичные, но этот Boeing «Белавиа» всегда будет вспоминать с особым трепетом. Именно он когда-то вывел авиакомпанию на новый этап.

На данный момент во флоте авиакомпании остался один Boeing 737-500 – с номером EW-290PA, который планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года.
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