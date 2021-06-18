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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ ВЫРОСЛИ НА 1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 6,6%
09:25 21.06.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 106,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,8% и 107,6% соответственно, промежуточные товары – 101% и 107%, потребительские товары – 100,1% и 102,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,8%, с декабрем 2020 г. – 110,7%, в том числе в растениеводстве – 100,7% и 111,4% соответственно, животноводстве – 100,8% и 110,5% соответственно.
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