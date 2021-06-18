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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОДРОС НА 0,3%, ОПТОВЫЙ – НА 4,9%
18:00 18.06.2021
В Минской области розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 3810,9 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота области, в январе-мае 2021 г. составил 3 598,5 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 6 611,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января-мая 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 133,2 млн рублей, или 114,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
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