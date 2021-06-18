В Минской области розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 3810,9 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота области, в январе-мае 2021 г. составил 3 598,5 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.

В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 6 611,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января-мая 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 133,2 млн рублей, или 114,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.