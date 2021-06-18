Инфраструктурный оператор beCloud усиливает присутствие технологии LTE по всей стране, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия.

На сегодня сеть LTE beСloud включает 3047 базовых станций. С начала текущего года их количество увеличилось на 23%.

Трехтысячной стала базовая станция диапазона 800 МГЦ, расположенная в н.п. Груздово Молодечненского района Минской области.

Базовые станции LTE работают в трех диапазонах 1800 МГц, 2600 МГц и 800 МГц. На сегодня LTE-сеть beCloud функционирует в более чем 940 населенных пунктах. Покрытие сети достигает порядка 57% территории Беларуси. Это позволяет обеспечить доступом к услугам связи 4G более 95 % населения страны. Отдельные базовые станции передают более 2 ТБ трафика абонентов в день. За прошедшие с момента запуска пять лет объем трафика абонентов вырос более чем в 300 раз, а их количество увеличилось более чем в 370 раз.

Приоритетным участком расширения сети LTE в 2021 году стала сельская местность. Для обеспечения связью четвертого поколения жителей малых населенных пунктов beCloud ведет активное строительство сети в частотном диапазоне 800 МГц, который обладает большим радиусом действия и предназначен для обеспечения широкого географического покрытия. В данном диапазоне работает 942 БС.