В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 12,7 млн тонн грузов, или 86,3% к объему грузов, перевезенных в январе-мае 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 432,3 млн тонно-километров (98,3% к январю-маю 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 44,2 млн человек, что по сравнению с январем-маем 2020 г. составляет 92,5%.

Пассажирооборот транспорта составил 492,6 млн пассажиро-километров, или 84,6% к уровню января-мая 2020 г.