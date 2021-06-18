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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ РУХНУЛИ НА 13,7%
17:43 18.06.2021
В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 12,7 млн тонн грузов, или 86,3% к объему грузов, перевезенных в январе-мае 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 432,3 млн тонно-километров (98,3% к январю-маю 2020 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 44,2 млн человек, что по сравнению с январем-маем 2020 г. составляет 92,5%.
Пассажирооборот транспорта составил 492,6 млн пассажиро-километров, или 84,6% к уровню января-мая 2020 г.
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