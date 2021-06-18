ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставит в Чили 18 карьерных самосвалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, впервые в Чили будут поставлены карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7531С грузоподъемностью 240 тонн, БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн, а также БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн.

Техника будет работать на проекте Rajo Inca крупнейшей в мире меднодобывающей компании CODELCO.

На БЕЛАЗ-75320 установлен двигатель Cummins QSK 60-C мощностью 2850 л.с. и трансмиссия переменного тока от компании GE. В арсенале БЕЛАЗ-7513 – двигатель Cummins QSK 45-C мощностью 1300 л.с., трансмиссия переменного тока GE. В основную комплектацию самосвалов введены опции, улучшающие эксплуатационную привлекательность: система пожаротушения с дистанционным включением, система контроля давления в шинах, система контроля загрузки и топлива, система видеообзора, устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии.