|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ СЧИТАЕТ НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИНИМАЕМЫЕ В РЕГИОНЕ МЕРЫ ПО УЧЕТУ И СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛА ДОЛГОСТРОЕВ
17:07 18.06.2021
Комитет государственного контроля Могилевской области изучил эффективность принимаемых в регионе мер по учету и сокращению количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства, возведение которых осуществлялось с использованием государственных средств.
Как сообщили ЭКПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на начало 2021 года в организациях Могилевщины числился 301 долгострой, на их возведение в свое время было израсходовано свыше 270 млн рублей. Почти половина этих незавершенных строительством объектов уже эксплуатируется (треть из них – объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства). Причем строительство многих объектов было начато еще в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, но так и не завершено (в основном из-за недостатка финансирования).
По оценке областного КГК, для решения проблемы долгостроев нужны значительные бюджетные ассигнования. Например, только на три объекта в Могилеве (реконструкция слаломной трассы по ул. Якубовского, реконструкция стадиона «Торпедо» по ул. Кирова, коммуникации к одноквартирным жилым домам в районе пересечения ул. Комарова и ул. Качанова) необходимо около 1,5 млн рублей.
Комитетом госконтроля Могилевской области внесены предложения для принятия мер реагирования, их реализация взята на контроль.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2021
Курсы в банках
на 18.06.2021
Конвертация в банках
на 18.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте