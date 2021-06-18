Комитет государственного контроля Могилевской области изучил эффективность принимаемых в регионе мер по учету и сокращению количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства, возведение которых осуществлялось с использованием государственных средств.

Как сообщили ЭКПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на начало 2021 года в организациях Могилевщины числился 301 долгострой, на их возведение в свое время было израсходовано свыше 270 млн рублей. Почти половина этих незавершенных строительством объектов уже эксплуатируется (треть из них – объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства). Причем строительство многих объектов было начато еще в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, но так и не завершено (в основном из-за недостатка финансирования).

По оценке областного КГК, для решения проблемы долгостроев нужны значительные бюджетные ассигнования. Например, только на три объекта в Могилеве (реконструкция слаломной трассы по ул. Якубовского, реконструкция стадиона «Торпедо» по ул. Кирова, коммуникации к одноквартирным жилым домам в районе пересечения ул. Комарова и ул. Качанова) необходимо около 1,5 млн рублей.

Комитетом госконтроля Могилевской области внесены предложения для принятия мер реагирования, их реализация взята на контроль.