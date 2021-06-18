В январе-мае 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 11 168,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,5%% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 62,1%, в обрабатывающей промышленности – на 17,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 12,4%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений просело на 0,9%.

Индекс промышленного производства за май 2021 г. к маю 2020 г. составил 108,7%, к апрелю 2021 г. – 98%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-мае 2021 г. превысил уровень января-мая 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства кокса и продуктов нефтепереработки (на 77,6%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 57,6%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 32,9%), химических продуктов (на 27%), электрооборудования (на 25,1%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 12,6%).