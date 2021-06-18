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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОСЛО НА 17,5%
17:01 18.06.2021
В январе-мае 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 11 168,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,5%% к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 62,1%, в обрабатывающей промышленности – на 17,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 12,4%.
При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений просело на 0,9%.
Индекс промышленного производства за май 2021 г. к маю 2020 г. составил 108,7%, к апрелю 2021 г. – 98%.
В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-мае 2021 г. превысил уровень января-мая 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства кокса и продуктов нефтепереработки (на 77,6%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 57,6%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 32,9%), химических продуктов (на 27%), электрооборудования (на 25,1%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 12,6%).
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