18 июня 2021 года в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано ООО «ОВ-ПластСнаб».

Как сообщает сайт СЭЗ, инвестиционный проект предполагает создание предприятия по выпуску широкого перечня изделий из синтетических полимеров на индустриальной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно (участок №4, район «Аульс»).

Инвестиционным проектом предусматривается экспорт готовой продукции и замещение импорта через развитие кооперационных связей с резидентами СЭЗ Беларуси. К реализации проекта компания «ОВ-ПластСнаб» планирует приступить уже в текущем году.

Новое производство позволит сформировать дополнительные предпосылки развития химического кластера в СЭЗ «Гродноинвест» на индустриальной площадке в районе «Аульс». Готовая продукция предприятия может быть использована резидентами СЭЗ и иными белорусскими производителями в сфере машиностроения, сельского хозяйства, производства тары и упаковки, деревообработки и производства мебели.

В Аульсе уже успешно реализуют свои проекты резиденты СЭЗ в сфере химического производства, такие как ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор», ООО «Белагроферт», ОАО «Гроднорайагросервис», ПТ ООО «Тайфун» и другие. Недавно началось строительство уникального завода по выпуску стекольной продукции.

Участок №4 СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно привлекает инвесторов своим выгодным географическим положением, потенциалом развития кооперационных связей, специальным правовым режимом СЭЗ, развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. Администрацией СЭЗ на участке в районе «Аульс» за несколько лет построены и введены в эксплуатацию сети канализации, автомобильные дороги, стоянка транспорта, наружное освещение, средства связи. Сейчас здесь идет строительство автомобильной дороги Аульс - Путрышки с комплексом работ по благоустройству, стоянки для большегрузных машин, реализуется проект по реконструкции электрической подстанции.

Это уже второй резидент СЭЗ «Гродноинвест», зарегистрированный в текущем году для реализации инвестиционного проекта в Гродно. Компания «ЮнисТрейд» создаст на индустриальной площадке СЭЗ в Грандичах производство металлических конструкций.