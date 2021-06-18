В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1661,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1633,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 219,1 тыс. тонн, молока – 832,8 тыс. тонн, яиц получено 516,3 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,8% молока и 91,4% производства яиц.

На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 949,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,9 тыс. голов. Численность свиней составила 666,5 тыс. голов.