МТС предоставил возможность абонентам инвестировать в акции мировых корпораций, криптовалюты, золото и нефть.

Сделать это можно через сервис МТС Деньги, который теперь открывает доступ к криптобирже.

Покупать и продавать можно токенизированные акции зарубежных компаний, в том числе «голубые фишки», вроде Apple, Amazon и Microsoft. Также можно приобретать различные криптовалюты, золото и нефть – в виде токенов на зарубежных биржевых площадках.

МТС Деньги предоставляют доступ к бирже Currency. Также дается скидка в 12% на комиссии и сборы. До конца года абонентам МТС причитается и приветственный бонус в 50 долларов в эквиваленте.

Инвестировать можно через приложение МТС Деньги или использовать для этого сайт сервиса: в разделе с услугами нужно выбрать вкладу с инвестициями, а в ней – название криптобиржи.