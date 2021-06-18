ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,7%

15:59 18.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 11 494,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 4,7% по сравнению с январем-маем 2020 г.