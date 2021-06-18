В Могилеве на базе торгового центра «Парк Сити» 19 июня состоится туристическая выставка-ярмарка «Летний маркет-2021». Об этом сообщили в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома.

Одно из основополагающих маркетинговых мероприятий для профессионалов туристического рынка соберет на одной площадке туристические и санаторно-курортные организации региона, которые презентуют здесь свои услуги и возможности.

Выставка проводится в целях развития въездного, выездного и внутреннего туризма, а также продвижения туристического потенциала Могилевской области.