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ЭКОНОМИКА РБ
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОГАЧЕВА И РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕН РЯД НАРУШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕН, САНИТАРНЫМ НОРМАМ И МАРКИРОВКЕ
15:13 18.06.2021
Жлобинский межрайонный комитет государственного контроля в марте-апреле 2021 г. в 13 торговых объектах 12 юридических лиц Рогачева и Рогачевского района установил нарушения порядка формирования цен на социально значимые товары, санитарных норм и правил, требований Технических регламентов Таможенного союза по маркировке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, по рекомендациям межрайонного комитета госконтроля 10 юридических лиц нарушения устранили. Вместе с тем в 7 торговых объектах 6 юридических лиц в полном объеме меры по устранению выявленных нарушений приняты не были.
Как показал повторный мониторинг, имели место факты реализации продукции с истекшими сроками годности, по отдельным товарам, не упакованным производителями, до потребителей не доводилась информация о дате их производства и сроках годности, пищевой ценности, наименовании и месте нахождения изготовителя, на ряд товаров отсутствовали ценники.
За нарушения к административной ответственности привлечено 6 субъектов хозяйствования и 10 их работников на общую сумму более 3,0 тыс. рублей. Информация для принятия мер реагирования направлена в местные органы власти.
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