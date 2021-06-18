Жлобинский межрайонный комитет государственного контроля в марте-апреле 2021 г. в 13 торговых объектах 12 юридических лиц Рогачева и Рогачевского района установил нарушения порядка формирования цен на социально значимые товары, санитарных норм и правил, требований Технических регламентов Таможенного союза по маркировке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, по рекомендациям межрайонного комитета госконтроля 10 юридических лиц нарушения устранили. Вместе с тем в 7 торговых объектах 6 юридических лиц в полном объеме меры по устранению выявленных нарушений приняты не были.

Как показал повторный мониторинг, имели место факты реализации продукции с истекшими сроками годности, по отдельным товарам, не упакованным производителями, до потребителей не доводилась информация о дате их производства и сроках годности, пищевой ценности, наименовании и месте нахождения изготовителя, на ряд товаров отсутствовали ценники.

За нарушения к административной ответственности привлечено 6 субъектов хозяйствования и 10 их работников на общую сумму более 3,0 тыс. рублей. Информация для принятия мер реагирования направлена в местные органы власти.