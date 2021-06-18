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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ ВЫРОСЛИ НА 1,7%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 7,4%
15:02 18.06.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,7%, с декабрем 2020 г. – 107,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 106,6% и 114,9% соответственно, промежуточные товары –101,8% и 108,6% соответственно, потребительские товары –100,3% и 103% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,8%, с декабрем 2020 г. – 110,2%, в том числе в растениеводстве – соответственно 98,6% и 112,6%, животноводстве – соответственно 104,2% и 109,6%.
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