С 1 июля в Витебске на маршрутах трамваев №3 и №9 вводится бескондукторная система оплаты проезда. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, купить билет на разовую поездку за 75 копеек можно у водителя (наличная форма оплаты), с помощью мобильного приложения «Оплати.Транспорт» (электронный билет стоимостью 70 копеек), а также по заранее приобретенному разовому билету в киосках РУП «Белсоюзпечать» и киосках «Табакерка» по цене 70 копеек.