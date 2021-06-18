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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ИЮЛЯ В ВИТЕБСКЕ НА ДВУХ МАРШРУТАХ ТРАМВАЕВ ВВОДИТСЯ БЕСКОНДУКТОРНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
14:54 18.06.2021
С 1 июля в Витебске на маршрутах трамваев №3 и №9 вводится бескондукторная система оплаты проезда. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, купить билет на разовую поездку за 75 копеек можно у водителя (наличная форма оплаты), с помощью мобильного приложения «Оплати.Транспорт» (электронный билет стоимостью 70 копеек), а также по заранее приобретенному разовому билету в киосках РУП «Белсоюзпечать» и киосках «Табакерка» по цене 70 копеек.
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