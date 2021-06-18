В Брестской области розничный товарооборот в январе-мае 2021 года составил 2772 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,7% розничного товарооборота области, в январе-мае 2021 г. составил 2 486,8 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 2183,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109% к уровню января-мая 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 117,6 млн рублей, или 114,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.