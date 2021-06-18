Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июня 2021 года выросло до почти 409,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 409 тыс. 385 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 402 тыс. 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 740 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3025 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 764 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 460 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 610 тыс. 898 тестов.

Более 747,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 445,8 тыс. - прошли полный курс вакцинации.